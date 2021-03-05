5 марта 2021 | Время чтения 9 мин

В Костроме жители и власти высказывают недовольство частными перевозчиками — таковых в городе большинство. А сами перевозчики недовольны властями. Они говорят, что по таким тарифам работать можно только себе в убыток. Как общественный транспорт Костромы «катится в ад» — об этом в интервью ИА REGNUM.

Наталья Диева, , 16:35 — REGNUM В последние месяцы ситуация с общественным транспортом в Костроме накалилась до предела. Горожан возмущает отсутствие вечерних рейсов, состояние автобусов, стиль вождения и хамство водителей. Администрация города делает заявления, обещая наказать перевозчиков за нарушения и расторгнуть с ними контракты. Проблему не решило введение безналичной оплаты за проезд и рост тарифа с 20 до 23 рублей за одну поездку. Корреспондент ИА REGNUM попытался разобраться в сложившейся ситуации и поговорил с директором Ассоциации перевозчиков Костромы Михаилом Веселовым о настоящем и будущем общественного транспорта в Костроме.

Михаил Веселов — директор Ассоциации перевозчиков Костромы

ИА REGNUM: Как зарабатывают частники на муниципальных контрактах?

Михаил Веселов: Заработать на муниципальных контрактах в том виде, в котором они были заключены в 2016 году (контракты на обслуживание муниципальных маршрутов в Костроме заключаются на 5 лет — ИА REGNUM) невозможно. Все перевозчики сейчас делятся на два вида: половина получают плату за проезд плюс компенсации за транспортную работу при условии выполнения плана перевозок на 95%, другие получают те самые 23 рубля, и сверх этого ничего. Компенсация составляет 2,49 рубля за километр. Суммарно всем перевозчикам в месяц должно идти 2,6 млн рублей компенсаций за транспортную работу, на деле «капает» 2,2 млн рублей. Разница образуется из-за вычетов по нарушениям, штрафам. В эти 2,49 рубля за километр включены абсолютно все расходы — перевозка льготников, расходы на топливо, запчасти, и тому подобное. Приведу пример: я обслуживаю маршруты No 81 и 4 в Костроме, 81 — один из самых рабочих и хороших маршрутов. Мой контракт предусматривает компенсации. Автобус No 81 приносит мне в день примерно 8,5 тысячи рублей, ещё 300 рублей в день из расчёта на одну машину я получаю из бюджета администрации. При этом затраты на обслуживание автобуса выше — они составляют в среднем 9,7 тысячи рублей в день. То есть даже на хорошем маршруте мы работаем в ноль или убыток. Рассмотрим ситуацию по льготникам: каждый автобус в день перевозит примерно 120 человек по льготным транспортным картам. Умножаем стоимость проезда — 23 рубля на количество льготников, получаем 2,7 тысячи рублей в день. Эти деньги нам никто не компенсирует, такие пассажиры для нас бесплатны. Точнее, эти 300 рублей в день на машину, которые нам выплачивает бюджет, идут на все расходы, в том числе и на льготников. Это бред. Но многие не получают и этих средств. У меня всегда возникал вопрос: вот администрация продала 10 тысяч льготных билетов, округлим стоимость каждой такой транспортной карты до 500 рублей. Получается 5 миллионов, а перевозчикам из них платят 2,2. Где остальные три миллиона? У нас единственный город в ЦФО, где частникам не платят за провоз любых льготников — федеральных, областных или городских.

Остановка общественного транспорта в Костроме

ИА REGNUM: Сколько должен стоить проезд в Костроме, чтобы перевозчики были довольны?

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Михаил Веселов: Чтобы доработать до осени (осенью костромская мэрия собирается разыгрывать новые контракты на обслуживание муниципальных маршрутов —ИА REGNUM), нам нужно хотя бы 25 рублей. Стоимость проезда в 28 рублей позволила бы нам не только сводить концы с концами, но и поднять качество обслуживания пассажиров, обновить водительский состав.

ИА REGNUM: Отношения частников и городских властей давно не напоминают дружбу, но до предела ситуация накалилась именно сейчас. Почему?

Михаил Веселов: Главную в этом роль сыграл обман с тарифами — когда мы заходили на маршруты в 2016 году, купили новые машины, нам обещали гибкую тарифную политику, поднятие стоимости проезда. Успокаивали и по льготникам — тогда их было всего 2 тысячи человек, а не 10, как сейчас. А потом началось — в этом году у нас выборы туда-то, в следующем — туда-то. Поднимать стоимость проезда и злить народ нельзя, сами понимаете. Мы всё понимаем, но содержать бизнес тоже на что-то нужно. Терпение подходит к концу. Смотрим дальше — мы не всегда получаем те самые 23 рубля за проезд. С введением обязательного «безнала» во всех автобусах с каждого человека, расплачивающегося по карте, мы платим 1,08 копейки оператору и банку. Безнал — это хорошо и удобно, не спорю. Но думать о поддержке частников, учитывая это обстоятельство, тоже нужно. Конечно, безнал сейчас не покрывает 100% транзакций, сейчас картой расплачиваются 10−12% пассажиров, но эта цифра будет расти. Перевозчиков злит и информационная политика администрации. Чиновники через день выступают с заявлениями «ужесточить требования» и «наказать» перевозчиков. Нам рисуют картину: плохие частники и карающая её власть. И до людей при этом не доносят полную информацию о том, как мы зарабатываем, почему водители так относятся к льготникам. Ситуацию подогревают и местные СМИ — новости о разваливающихся автобусах и хамоватых водителях появляются чуть ли не каждый день. Наказать легче всего, но политика только кнута не работает и работать не будет. Для того чтобы получить желаемое — новые автобусы, высокий уровень обслуживания пассажиров, нужно платить. Других вариантов нет.

ИА REGNUM: Но обвинения в плохом качестве подвижного состава, автобусах, не приходящих по расписанию, и невежливых водителях правдивы, не находите?

Михаил Веселов: Да, люди видят и пишут в соцсетях всё как есть, и они правы. Они видят старые грязные автобусы, усталых водителей, которые ругаются с людьми. Но в сегодняшних реалиях мы не можем позволить себе лучшего. За 2020 год от нас ушло 30% водителей — 16 человек умерли после заражения коронавирусом, другие испугались этого и ушли на другую работу, третьи уехали в Ярославль на вахты за 30−40 тысяч рублей в месяц. Понятно, что работать по 9 часов в день за 18 тысяч рублей в Костроме молодёжь не захочет. Средний возраст наших водителей — 56 лет. На такой напряжённой работе должна регулярно производиться ротация кадров, но мы, опять же, не можем этого сделать. Да, водителей заносит, и их справедливо ругают. Но они устали — от переработок, морального напряжения, страха заразиться на рабочем месте и умереть… Пандемия тоже добавила «веселья» — пассажиропоток по сравнению с 2019 годом просел на 40%, причём неравномерно. На каких-то маршрутах это 70%, на каких-то 20%. Отчасти это зависит от постановления губернатора, по которому предприятия с численностью сотрудников более 200 человек должны возить работников своими автобусами. Да и люди опасаются ездить в транспорте, где 1,5-метровую дистанцию соблюсти нереально.

Автобус в Костроме Gradkostroma.ru

ИА REGNUM: Есть информация, что как минимум 7 костромских перевозчиков хотят расторгнуть контракты с администрацией в ближайшие два месяца. О каких маршрутах идёт речь?

Михаил Веселов: По 9 маршрутам перевозчики намерены расторгнут контракты с апреля 2021 года. Это 42, 13, 93, 56, 4, 44, 49, 10, 48 маршруты. Кроме этого, два крупных перевозчика, обслуживающих ещё 6 маршрутов, разорены — один подаёт документы на банкротство, у другого проблемы с долгами — у него описывают часть имущества. Вероятность что эти люди могут закрыть бизнес, высока. Это значит, что 15 маршрутов из 35 работающих в Костроме могут «выпасть» в ближайшее время.

ИА REGNUM: Также есть информация, что осенью городские власти могут сделать «ход конём» — вывести на костромской рынок для его оживления и конкуренции сторонних перевозчиков из соседних регионов. Насколько это вероятно?

Михаил Веселов: Такие подозрения у нас возникают. Администрация каждый раз говорит нам — не сможете, на ваше место придут другие люди. Чаще всего говорят о федералах — перевозчиках из Санкт-Петербурга. Но я не понимаю это политику — своих перевозчиков мы «топим» ради чужих? Ходят слухи, что перевозками людей в Костроме могут заняться два крупных местных бизнесмена, владеющих продуктовыми торговыми сетями. Скажу одно: если к нам придут федералы, стоимость проезда будет совсем другой. Они не мы, и в обиду себя не дадут. Многие из нас хотят уходить в грузовые перевозки — этот бизнес более выгодный и не сопряжен с таким количеством проблем, как общественный транспорт.

ИА REGNUM: В сентябре этого года мэрия будет перезаключать контракты с перевозчиками. Одно из требований — приспособить автобусы для инвалидов, приобрести как можно больше низкопольных машин. Насколько эти требования выполнимы?

Михаил Веселов: Требования справедливы, но для будущего. Автобус с устройством для инвалида дороже такого же обычного на миллион рублей. Здесь есть вопрос целесообразности. За последние 5 лет в общественном транспорте Костромы, по официальным данным, было перевезено всего три «колясочника». Я согласен, что этим людям нужно и должно помогать. Но чтобы добраться до автобуса, им нужно выйти из квартиры, магазина, проехать по улице. Для этого у нас продумано далеко не всё. Что касается низкопольных автобусов — думаю, машины по две на линию мы сможем вывести. Но разом обновить весь парк из действующих перевозчиков не может никто. Смотрим дальше — автобусы должны быть на метане. Какие метановые автобусы могут быть в городе с двумя метановыми заправками? В общем, эти требования надо дорабатывать.

Общественный транспорт. Кострома Gradkostroma.ru

ИА REGNUM: Какой выход вы видите из сложившейся ситуации?

Михаил Веселов: В нынешних реалиях решить все наши проблемы невозможно. Тариф нам не повысят — делать это чаще чем раз в год не позволяет законодательство, к тому же грядут выборы в Госдуму. А народного возмущения никто не хочет. Хотя ввиду форс-мажорных обстоятельств могли бы и поднять стоимость на два рубля. Отчасти спасти ситуацию можно, переведя самые убыточные маршруты на нерегулируемый тариф. Можно отпустить цены, и они не будут бешеными. Частники и сами понимают что за 40 рублей никто не поедет. Но за 30 — возможно. Но это только разговоры. Кратко резюмируя всё вышесказанное, мы катимся в ад вместе с пассажирами, и дальше всё будет только хуже.