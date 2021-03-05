Токио, , 14:52 — REGNUM Японская версия хоррор-игры Resident Evil Village подвергнется цензуре. Об этом 5 марта сообщает «Игромания».

Известно, что в японской версии игры будет меньше крови и совсем не будет сцен с обезглавливанием кого-либо из персонажей. При этом в Японии планируется выход сразу двух изданий Resident Evil Village: для игроков от 17 лет и от 18 лет.

Напомним, релиз Resident Evil Village состоится 7 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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