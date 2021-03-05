Киев, , 14:50 — REGNUM Все переговоры о поставках угля из республик Донбасса в 2014—2015 гг. велись с ведома на тот момент президента Украины Петра Порошенко, и подтверждением служит тот факт, что Порошенко и на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк перечислили в республики миллиарды гривен за уголь.

Так политический публицист Дмитрий Джангиров в колонке для издания «Капитал» прокомментировал появление аудиозаписи, на которой люди с якобы голосами главного украинского переговорщика по Донбассу Виктора Медведчука и помощника российского президента Владислава Суркова обсуждают, в том числе, и вопросы поставок угля из ДНР и ЛНР.

«В аудиозаписи, на которой звучат якобы голоса Медведчука и Суркова, есть и эпизод о поставках угля. А ведь было очень красноречивое заявление народного депутата Мустафы Найема — это беззаветный боец за денежные знаки тогда был во фракции «Блок Петра Порошенко», которого поливал грязью, что свидетельствует, конечно, о высокой принципиальности и личной порядочности — о том, что шахты на неподконтрольной территории получили 2,8 млрд гривен в счет оплаты поставок угля за II и III кварталы 2014 года», — отмечает публицист.

Он напоминает, что речь идет о периоде с апреля по сентябрь 2014 года.

«То есть, именно тот период, когда на Донбассе шли ожесточенные бои — за Донецкий аэропорт, замыкался «котел» под Иловайском, шли бои за Ясиноватую, закончившиеся большими и бессмысленными потерями. Напомню, что первые Минские соглашения были подписаны именно 5 сентября 2014 года, по сути, подведя итоги крайне неудачной военной кампании ВСУ», — уточняет эксперт.

Джангиров напоминает, как в начале войны на Донбассе правительство Яценюка перечислило на неподконтрольные территории 2,8 млрд гривен и интересуется, почему же СБУ не возбудила дело против экс-премьера?

«И эти люди еще называют себя «патриотами»! А ведь если руководствоваться их логикой, то возникает вопрос — почему СБУ до сих пор не возбудила дело — то ли по факту хищений в особо крупных масштабах, то ли по факту «финансирования терроризма»? — вопрошает публицист.

Далее он напоминает, что достижение договоренностей о поставках угля из Донбасса на подконтрольную Киеву территорию Украины подтвердил лично президент Порошенко 29 декабря 2014 года, добавив к этому присущий ему социальный пафос: «Мы действительно будем покупать у государственных предприятий, в том числе, добывающих уголь на временно оккупированной территории». Уже на следующий день, 30 декабря 2014 года, премьер-министр Арсений Яценюк пояснил неизбежность таких закупок.

Джангиров также приводит цитату на тот момент министра энергетики Владимира Демчишина, который также комментировал поставки угля.

«31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что рассчитывает получить в январе 2015 года с неподконтрольных территорий минимум 200 тыс. тонн угля; за первые четверо суток 2015 года было поставлено 3 тыс. тонн — согласно официальному отчету министерства энергетики», — аргументирует публицист.

Джангиров особо подчеркивает, что решение о закупке угля на неподконтрольной территории коллегиально приняли тогдашние премьер Арсений Яценюк и президент Петр Порошенко.

«Факт состоит в том, что кабмин Украины под руководством премьера Арсения Яценюка и при политической поддержке Президента Петра Порошенко принял коллегиальное (!) решение о закупках угля двух марок на неподконтрольной территории и сформулировал (в рамках украинского законодательства) условия этих закупок, которые приняла вторая сторона», — констатирует он.

Соответственно очевидно, что Виктор Медведчук вел переговоры по углю с Владиславом Сурковым с ведома украинских президента и премьера, потому что решение по закупкам осуществлялось на высшем государственном уровне и было оформлено официальными документами — постановлениями и распоряжениями Кабмина, под которыми стоит подпись Яценюка.

«И, как мы прекрасно понимаем, на то время на Украине уже не было иных переговорщиков по данному вопросу, впрочем, как и по абсолютно большей части межгосударственных проблем, представлявших интерес для Украины», — заключает политический публицист Дмитрий Джангиров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее издание «Цензор» опубликовало аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова, в 2014 году якобы обсуждали поставки угля, электроэнергии, обмен пленными в Донбассе и другие актуальные вопросы. Издание не поясняет, откуда появилась эта запись и почему она опубликована именно сейчас. В Службе безопасности Украины заявили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

Между тем эксперты считают, что опубликованные записи — это «фейковая сенсация».