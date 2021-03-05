Лас-Вегас, США, , 14:48 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что хочет провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом 5 марта сообщает Sport24.

«Конечно, я хотел бы подраться с Конором, с радостью. Но не думаю, что этот бой возможен на данном этапе», — сказал Махачев.

Напомним, Махачев проведёт бой с американцем Дрю Добером в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Читайте также: Нурмагомедов войдёт в команду Махачева на турнире UFC 259