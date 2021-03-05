Стокгольм, , 14:48 — REGNUM Релиз необычной приключенческой игры Shelter 3 состоится уже 30 марта 2021 года. Об этом стало известно 4 марта из нового трейлера проекта, опубликованного на YouTube-канале студии Might and Delight.

В Shelter 3 игроки возьмут на себя управление взрослым слоном, который вместе со своим стадом ищет пропитание в джунглях. Релиз проекта состоится эксклюзивно на PC (в сервисе Steam).

Напомним, Shelter — это серия приключенческих игр, в которых геймеры управляют различными животными. В первой части франшизы им предстояло играть за барсучиху, а во второй — за рысь.

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