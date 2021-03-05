Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Губернатором Санкт-Петербурга вновь может стать женщина. Такое мнение высказала депутат Государственной думы от «Справедливой России», актриса Елена Драпеко в рамках форума СЗИУ РАНХиГС «Женщины на государственной службе».

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«Не вижу никаких противопоказаний. На этой должности важны, прежде всего, профессиональные качества, поэтому при принятии такого решения будет неправильно руководствоваться гендерным принципом», — заявила Драпеко.

Вместе с тем она отметила, что деятелей уровня Валентины Матвиенко, прошедших политический путь с низов до высших позиций, достаточно мало.

«Матвиенко думает и принимает решения быстрее, чем все ее замы. Считаю, что она очень заслуженно занимала свои посты», — заявила Драпеко. Затем она по какой-то причине прокомментировала внешний вид спикера Совета Федерации и время, которое та тратит на прическу, в ходе разговора о ее профпригодности.

Впрочем, затем депутат признала, что сама в течение нескольких лет в Государственной думе вынуждена была «доказывать, что [она] не женщина, не блондинка, не артистка, а депутат».

На данный момент органы власти Петербурга в целом страдают от недостатка женщин. На упомянутом форуме заместитель главы городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова назвала это проблемой, над которой следует работать.

Она напомнила, что сейчас среди вице-губернаторов Петербурга есть только одна женщина — Ирина Потехина, которая отвечает за сферу образования. Лишь две женщины руководят комитетами Смольного. В парламенте Петербурга сейчас заседают 12 женщин, или 24% от общего числа депутатов.

Фидрикова, судя по всему, не считает нужным активно стремиться к уравниванию представительства здесь — четверть депутатского корпуса кажется ей «хорошей цифрой», которой удалось «достичь».

"В органах исполнительной власти женщин гораздо меньше», — резонно отметила чиновница.