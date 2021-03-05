Казань, , 15:23 — REGNUM Шесть новых особо охраняемых природных зон (ООПЗ) появятся на территории Татарии. Об этом заявил глава республиканского Госкомитета по биоресурсам Федор Батков.

В регионе уже функционируют 190 особо охраняемых природных зон. В 2020 году в их число вошли четыре территории общей площадью более 37 тыс. гектаров. По этому показателю Татария занимает лидирующие позиции в Поволжье, уточнил руководитель ведомства.

ИА REGNUM напоминает, до 2020 года в особо охраняемые природные территории (ООПТ) республики входили 186 зон общей площадью 427,420 тыс. га: в частности 2 ООПТ федерального значения, а именно ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» и ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник» с охранной зоной общей площадью 37,832 тыс. га; 181 ООПТ регионального значения, из них: 144 памятника природы площадью 20,320 тыс. га; 26 заказников комплексного (ландшафтного) и биологического (ботанического) профиля площадью 112,052 тыс. га; шесть государственных зоологических (охотничьих) заказников площадью 225,170 тыс. га; пять государственных природных зоологических заказников площадью 28,08 тыс. га; три ООПТ местного значения общей площадью 3996,16 га.