Златоуст, Челябинская область, , 14:42 — REGNUM Власти Челябинской области окажут помощь детям рабочего, который погиб 5 марта в Златоусте. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщили журналистам в региональном минсоцотношений.

В город срочно выехала министр Ирина Буторина. Вопросы оказания помощи и поддержки она обсудила с главой муниципалитета Максимом Пекарским, с его заместителем Натальей Широковой, а также с главой местного управления социальной защиты Ириной Брейкиной. Уже известно, что детям окажут материальную помощь. Кроме того, в случае согласия родственников, с ними поработает психолог. На связь с родственниками чиновники уже вышли.

«Семья благополучная, очень дружная, сплоченная, друг друга поддерживают. Без родительского попечения остались двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Мы вышли на связь с родственниками. Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра. Кроме того, будут оформлены все пособия», — отметила Буторина.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочий разгружал баллоны с кислородом и в этот момент один из них взорвался. Мужчина погиб от полученных травм. Его напарник попал в больницу.

По факту произошедшего в Златоусте СКР начал доследственную. проверку. Кроме того, свою проверку ведёт и прокуратура. Надзорный орган в том числе изучает, как соблюдаются права двоих несовершеннолетних детей рабочего.

Напомним, что мужчина один воспитывал детей. Их мать умерла много лет назад.

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