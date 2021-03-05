Джакарта, , 14:42 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 6971 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 5 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 368 069 носителей коронавируса.

Власти Индонезии также обновили данные по числу выздоровевших за сутки пациентов. За последние 24 часа побороть коронавирус в стране смогли 6331 пациент. Всего коронавирусом переболели 1 182 687 жителей Индонезии.

В Индонезии за сутки от COVID-19 скончались 129 человек. Всего эпидемия унесла жизни 37 026 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии отметило, что 3705 индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей.

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