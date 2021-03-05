Белгород, 5 марта 2021, 14:42 — REGNUM Поздравления с наступающим Международным женским днём получали 5 марта все посетительницы Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На входе в учреждение женщин встречали с музыкой и цветами.
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У больницы посетительниц и сотрудниц ждали артисты в образе Александра Пушкина и Василия Жуковского. Каждая женщина получила в подарок тюльпан, фоном звучала классическая музыка.
В соцсетях пользователи оставили множество комментариев с благодарностями в адрес организаторов акции.