Белгород, , 14:42 — REGNUM Поздравления с наступающим Международным женским днём получали 5 марта все посетительницы Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На входе в учреждение женщин встречали с музыкой и цветами.

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У больницы посетительниц и сотрудниц ждали артисты в образе Александра Пушкина и Василия Жуковского. Каждая женщина получила в подарок тюльпан, фоном звучала классическая музыка.

«Ваши улыбки, милые дамы, согревают наши сердца. Вы наделены несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и удивительной мудростью. Мы любим вас, наши самые прекрасные!» — сопроводили словами поздравлений видеоролик в паблике больницы.

В соцсетях пользователи оставили множество комментариев с благодарностями в адрес организаторов акции.