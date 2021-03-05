Марсель, Франция, , 14:54 — REGNUM Мужчина, который был вооружен холодным оружием, был задержан около еврейской школы в Марселе. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Actu.

По информации журналистов, сотрудники безопасности школы обратили внимание на странное поведение мужчины, прошедшего мимо школы в расположенный рядом с ней кошерный магазин и задержали его около 08:15 (10:15 мск), а затем передали его сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что двое неизвестных выстрелили в несовершеннолетнего жителя французского Бонди в 11 километрах от центра Парижа, а затем скрылись на скутере.