Киев, , 14:40 — REGNUM Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в размере более 90 млрд долларов является приемлемым, заявил 5 марта в Верховной раде премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что к началу прошлого года сумма государственного долга Украины была около 85 млрд долларов. Шмыгаль утверждает, что рост долга Украины на 5 млрд долларов одобрен международными партнерами.

«Были соблюдены полностью все параметры бюджета, дефицита государственного бюджета, займы, которые планировалось взять в прошлом году… Рост государственного долга находится в параметрах и в пределах, согласованных всеми министерствами, всеми нашими международными партнерами, приемлемых для международных инвесторов и не выходит за рамки сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга», — сказал премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2020 Украина и МВФ договорились об очередной программе кредитной помощи на 5 млрд долларов, но Киев получил лишь первый транш в 2,1 млрд.

Накануне Шмыгаль заявил, что Украине надо выполнить «всего лишь» пять ключевых условий, которые позволят ей и дальше сотрудничать с Фондом.