Лондон, , 14:40 — REGNUM В популярном многопользовательском симуляторе выживания Rust появилась подземная железнодорожная сеть. Об этом разработчики игры рассказали 4 марта на её официальной странице в Steam.

Точки доступа к железнодорожной сети будут разбросаны по всему миру игры, с их помощью геймеры смогут перемещаться между локациями. По словам разработчиков, под землёй игрокам также встретятся ценные сокровища и охраняющие их недоброжелатели.

Rust — это многопользовательская игра, в которой геймеры пытаются выжить в опасном мире: добывая еду, создавая укрытия и сражаясь с противниками. Её релиз состоялся в 2018 году.

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