Москва, , 14:50 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России предложило изменить сроки частичной компенсации затрат на перевозку подсолнечного масла и яиц в сторону ограничения субсидий. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Документ подготовлен «с учётом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты». В 2017 году было решено субсидировать отечественные компании, чтобы частично компенсировать их затраты на перевозку ряда сельскохозяйственных товаров.

Механизмом пользуются в том числе компании-экспортёры. Компенсация предоставляется в том числе в отношении подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций. Сейчас затраты компенсируют на поставки сырого подсолнечного масла в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее, осуществленным с 1 апреля 2021 года. В Минсельхозе предлагают брать более поздние поставки — с 1 августа 2021 года.

Для других товаров, в том числе категорий «масло подсолнечное, сырое, прочее» и «масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее», компенсацию предоставят по поставкам, осуществлявшимся с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года, а также после 1 августа текущего года.

Расходы на перевозку свежих, консервированных или вареных яиц птиц в скорлупе или жмыхов и других твердых отходов, получаемых при извлечении соевого масла, компенсируют по поставкам с октября 2020 года по 15 апреля текущего года и после августа 2021 года.

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