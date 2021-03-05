Москва, 5 марта, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России предложило изменить сроки частичной компенсации затрат на перевозку подсолнечного масла и яиц в сторону ограничения субсидий. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Подсолнечное масло

Документ подготовлен «с учётом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты». В 2017 году было решено субсидировать отечественные компании, чтобы частично компенсировать их затраты на перевозку ряда сельскохозяйственных товаров.

Механизмом пользуются в том числе компании-экспортёры. Компенсация предоставляется в том числе в отношении подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций. Сейчас затраты компенсируют на поставки сырого подсолнечного масла в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее, осуществленным с 1 апреля 2021 года. В Минсельхозе предлагают брать более поздние поставки — с 1 августа 2021 года.

Для других товаров, в том числе категорий «масло подсолнечное, сырое, прочее» и «масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее», компенсацию предоставят по поставкам, осуществлявшимся с 1 октября 2020 года по 15 апреля 2021 года, а также после 1 августа текущего года.

Расходы на перевозку свежих, консервированных или вареных яиц птиц в скорлупе или жмыхов и других твердых отходов, получаемых при извлечении соевого масла, компенсируют по поставкам с октября 2020 года по 15 апреля текущего года и после августа 2021 года.

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