Москва, , 14:36 — REGNUM Российская сторона может принять меры в отношении германских СМИ, работающих в России, в случае если Берлин продолжит препятствовать работе представителей российской прессы в Германии. Об этом 5 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Речь идёт о телеканале Russia Today, который решил выйти на информационное поле Германии, но, по словам дипломата, столкнулся с противодействием со стороны Берлина. Захарова напомнила, что «Берлин начал перекрывать кислород в виде запрета или отказа в открытии счетов германских банках».

«Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета RT в Германии — такие же, идентичные, а может быть, ещё и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

«К нашему большому сожалению, мы не делали это выбор, но вы нас к нему подтолкнули», — добавила Захарова.

Напомним, компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая 2021 года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.