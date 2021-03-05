Берлин, , 14:35 — REGNUM Санкции Евросоюза против России могут ещё больше углубить разногласия, заявил депутат бундестага от фракции «Левые» Андрей Хунко.

«Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чем я очень сожалею, — сказал он РИА Новости. — Недавние решения о санкциях, вероятно, еще больше этому поспособствуют».

По его словам, действия Брюсселя по обвинению Москвы и введению санкций «противоречат принципам верховенства закона». Такие нарушения должны преследоваться по закону, сказал Ханко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

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