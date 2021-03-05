Ташкент, , 14:34 — REGNUM Глава делегации Европейского союза в Узбекистане Шарлотта Адриан вручила министру иностранных дел республики Абдулазизу Камилову копию верительных грамот, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

Стороны обсудили проект соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС. Кроме того, Адриан выразила надежду на предоставление республики до конца марта статуса бенефициара системы преференций GSP+.

Узбекистанская сторона выразила заинтересованность в активизации взаимодействия в сфере образования, в том числе по линии новой программы Erasmus.

Напомним, бывший представитель делегации Евросоюза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс завершил свою миссию в июле 2020 года. Ранее Шарлотта Адриан занимала должность руководителя отдела финансово-технического сотрудничества правительства ЕС в Киргизии.

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