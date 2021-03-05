Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Петербурженки активнее мужчин ищут работу, но согласны на меньшую зарплату. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового портала HeadHunter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 марта — все новости»

Так, средняя ожидаемая зарплата, которую жительницы Северной столицы чаще всего указывают в резюме, составляет 40 тыс. рублей, мужчины же чаще всего просят как минимум 50 тыс. рублей. Только треть соискательниц требует 55 тыс. рублей, лишь 14% претендуют на 80 тыс. рублей, а более 100 тыс. рублей указывают в зарплатных ожиданиях только 4% горожанок.

При этом женщины, в отличие от мужчин, чаще всего готовы работать за меньшие деньги, и это характерно для России в целом, а не только для Петербурга, и частично это связано с вынужденным декретом, из-за которого женщины считают себя в заведомо проигрышном положении.

«В зависимости от позиции и профессиональной сферы разница может составлять 10−20%. Причин тому несколько. Во-первых, мужчины размещают резюме в более высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины: «Строительство», «Добыча сырья», «ИТ, телеком» и «Высший менеджмент». До 70% резюме в них традиционно принадлежат сильному полу. Во-вторых, женщины могут на несколько лет прерывать трудовой стаж из-за рождения детей, а по возвращении на рынок труда снижают зарплатные ожидания, считая себя в более проигрышной позиции по сравнению с мужчинами», — цитирует «Интерфакс» главу пресс-службы НН.ru Марию Бузунову.

С начала 2021 года 53% всех резюме в городе опубликовали или обновили женщины, однако следует отметить, что в Петербурге женщины составляют около 55% населения.

Чаще всего жительницы северной столицы ищут работу в сферах бухгалтерии, управления персоналом, спорта, фитнеса, красоты, науки и образования, административного персонала, банковского дела, маркетинга, рекламы, страхования, медицины, фармацевтики и «домашнего персонала». Реже всего женское резюме можно увидеть в сферах безопасности, автобизнеса и «рабочих» профессий.