Москва, , 14:34 — REGNUM Фактически, разрешение повысить добычу для России и Казахстана не повлияет на баланс предложения нефти на мировом рынке, поскольку одновременно продолжит сокращать добычу Саудовская Аравия, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«При этом в целом план повышения квот добычи сдвинут на три месяца относительно предыдущих планов. Эр-Рияд явно не готов к новой ценовой войне с Россией, даже несмотря на то, что цены на нефть уже пришли в зону, комфортную для американских сланцевых производителей.

Правда, активность последних будет сдерживаться экологической политикой новой администрации США, но зато и вероятность снятия санкций с Ирана и наращивания им экспорта при Байдене возрастают.

Таким образом, в сложной ситуации на рынке саудиты стремятся сохранить договоренности ОПЕК+ даже в ущерб собственной добыче. Ведь для страны экспорт углеводородов это чуть ли не единственный источник доходов.

А прошлогодние проблемы с наполняемостью бюджета на фоне падения мировых цен никому не хочется переживать снова», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть растет после неожиданного решения ОПЕК+ разрешить России и Казахстану добывать сырьё в апреле на 120 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки больше.

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