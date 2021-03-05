Тбилиси, , 14:37 — REGNUM На границе между Грузией и Южной Осетией 5 марта началась встреча между представителями Тбилиси и Цхинвала в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, представители сторон встретились возле грузинского села Эргнети. Члены грузинской делегации сообщили, что в ходе встречи планируют поднять вопрос о задержанных правоохранительными органами Южной Осетии граждан Грузии. В настоящее время там задержаны четверо нарушителей грузино-югоосетинской границы.

Как рассказал югоосетинскому агентству «Рес» представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, представители Цхинвала поднимут на переговорах вопросы безопасности на границе, а также потребуют убрать незаконный блокпост, установленный в августе 2019 года грузинской стороной возле югоосетинского села Цнелис (Уиста).

Стоит отметить, что представители Южной Осетии вопрос о незаконном блокпосте возле Цнелис поднимают с 2019 года на каждой встрече в рамках МПРИ, но представители Грузии отказываются обсуждать этот вопрос.

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