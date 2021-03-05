Москва, , 14:33 — REGNUM Обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ становятся всё активнее, причём украинские силовики подключают более тяжёлое вооружение, которое ранее не применялось или применялись нечасто. Об этом 5 марта заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров на телеканале «Россия 24».

«Такая ситуация происходит в принципе по всей линии соприкосновения. И если раньше были дни даже относительного затишья, когда не стреляли, то сейчас, к сожалению, такого нет. И последствия этих обстрелов — это разрушение домов, это разрушение инфраструктуры. Люди определённых населённых пунктов находятся без электричества», — заявил Никоноров.

«Естественно, мы прикладываем все усилия, чтобы оперативно это устранять. Но налицо эскалация, которая происходит ежедневно», — указал он.

За последние дни вооруженные формирования Украины несколько раз открывали огонь в направлении ДНР, в результате которых, в частности, были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское возле Еленовки. Позже, 4 марта, украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего один дом получил повреждения.

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