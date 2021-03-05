Москва, , 14:33 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны радовали читателей множеством любопытных историй: самые большие снеговики, самые долговечные снегурочки, черемшовый фестиваль и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

На станции метро «Площадь Революции» одной скульптуре отрезали палец. От вандалов пострадала фигура «Девушка — ворошиловский стрелок». Полиция приступила к расследованию и выяснила, что пальца нет уже лет десять, с 2011 года. Как теперь найти злоумышленника, неизвестно, передает «Интересная Москва». Скорее всего, уже никак. А вот палец планируется в ближайшее время восстановить.

В Калуге построили самого большого снеговика в России. О нем говорили долго, всю зиму планировали строительство, но поставили только сейчас. Теперь в городе боятся, что снеговик быстро растает. Создатели, по словам «Калужского мечтателя», просят измерить его для установления рекорда как можно скорее.

В Костроме наоборот. «Родина Снегурочки» передает, что жители требуют «срочно изгнать» из города Снегурочку. Страшненькую фигуру поставили еще перед Новым годом, но вот уже март, в городе и елки убрали, и гирлянды сняли, а Снегурочка все стоит. В городе ее прозвали невестой Дарта Вейдера.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге ухитрились трижды торжественно открыть памятник «Печальный ангел», который посвящен погибшим от ковида медикам. Первым памятник открыл губернатор. Через несколько часов после этого памятник открыли главврачи и комитет здравоохранения, а еще немного спустя — третье торжественное открытие, собственно создателями памятника. «Санкт-Петербург Live» шутит, что это вполне тянет на мировой рекорд.

В Псковской области суд решил вопрос, сколько стоит оскорбить губернатора по интернету. Некий мужчина отправил в интернет-приемную главы региона матерное обращение, причем сообщение не пропустили модераторы, в свет оно не вышло. Из приемной в прокуратуру отправилось заявление. В итоге разбирательство, суд и штраф нарушителю в 3 тысячи рублей по статье «Оскорбление». «Держите себя в руках, когда хотите донести властям наболевшее. Конструктивная критика эффективнее нецензурной брани. По крайней мере, дешевле», — пишет «Страновед».

»Усы Печорина» рассказали, что республика Коми неожиданно вошла в «Топ 10» регионов по величине тарифа на вывоз мусора, наряду с Подмосковьем и Ленинградской областью. По мнению автора канала, непонятно, как добиться снижения тарифа и перестать лидировать в подобном рейтинге.

На Соловках печальное происшествие. Сборщик водорослей отправился за водкой за 15 километров от места проживания, на обратной дороге выпил, заблудился. «Сейчас Архангельск» пишет, что мороз был двадцатиградусный, пережить ночь в шалаше мужчина не смог и замерз насмерть.

Приволжский федеральный округ

Жители Саратова с некоторым удивлением стали замечать на остановках городского транспорта рекламу — призыв женщинам стать суррогатными матерями в Москве. «Москва сейчас» пишет, что реклама вполне официальная, размещена МУП «Городской центр размещения рекламы».

Целых пять часов жители поселка в Татарстане добивались того, чтобы у них не ставили сотовую вышку: боялись облучения. «Итиль» пишет, что некоторые прыгали в яму, выкопанную под вышку, мешали рабочим и спецтехнике. Причем связь — даже не нашумевшие 5G, а более простые, вполне привычные стандарты.

В Самаре тем временем полным ходом готовятся к Масленице. Главным сюрпризом для жителей станет конь, причем огромный. По весу он лишь полторы сотни килограммов, но все это, уточняет «Злой самаритянин», пенопласт, который «сам по себе ничего не весит». Поэтому чудовищный и изумительный размер коня гарантирован. Какой именно — сюрприз.

Южный федеральный округ

Ирония судьбы по-краснодарски: автомобиль дорожных служб утонул в дорожной яме. «Это Краснодар, детка. Улица Шаляпина, Музыкальный микрорайон», — иронизирует «Туподар Краснодар».

Вполне психоделическую рекламу придумали волгоградские коммунисты. Портрет Александра Невского, чей восьмисотлетний юбилей отмечается в текущем году, и рядом на красном фоне слова «Ленин! Сталин! Победа!» «Сталингумрак» пишет: «Конечно, 800 лет чего угодно — это очень крутой юбилей, грех не приобщиться. Но Ленин, Сталин, победа и Александр Невский — это прекрасно!».

На Кубани к 2022 году планируют создать крупнейшую в стране раковую фабрику. Она будет выращивать почти 250 тонн раков. В регионе уже мечтают, что раки могут стать одним из местных брендов, передает «Кубань 24».

Северо-Кавказский федеральный округ

Тем временем в Грозном завершился гастрономический фестиваль черемши Honk Fest. «Это уникальное событие. Ничего подобного нет нигде в мире», — передает «Кавказ пост». На фестивале побывало более 32 тысяч человек, а главное действо прошло в импровизированной этнографической деревне.

Уральский федеральный округ

«Округ белых ночей» пишет, что на Ямале затянулись новогодние праздники. Даже елки начинают демонтировать только сейчас. И ледовые городки тоже. Сроки демонтажа — несколько недель, а в Новом Уренгое демонтаж праздничного дерева начнется только 10 марта. Если задержится, апрель здесь вполне могут встретить с елочкой.

Сибирский федеральный округ

Жительница Минусинска пришла в МФЦ, увидела большую очередь и, чтобы пройти поскорее, позвонила в МФЦ и заявила, что здание заминировано. «Стрелка» пишет, что на место прибыли экстренные службы, МФЦ эвакуировали. Однако женщину быстро вычислили и теперь ей грозит штраф до 80 тысяч или арест до полугода.

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» пишет, что на Камчатке полным ходом идет гонка на собачьих упряжках «Берингия-2021». Она проходит этапами, на каждом отсеиваются все новые и новые собаки.

В Забайкалье местный житель застрелил краснокнижную антилопу-дзерена недалеко от села, а чтобы вывезти тушу, вызвал такси. Браконьера задержали на подъезде к селу, передает Tayga.info. Ущерб от незаконных действий составил более 200 тысяч рублей.

Такие истории были в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение 12 марта.