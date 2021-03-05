Калуга, 5 марта, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Калужской области зафиксированы случаи телефонного мошенничества в отношении граждан. Заявители сообщили о поступлении звонков от лиц, представляющихся сотрудниками регионального следственного управления СК России, сообщили 5 марта корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительном ведомстве.

Телефонный мошенник

Неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение и под различными предлогами (по якобы возбужденным уголовным делам, оперативным экспериментам с их участием и т.д.) предлагают перечислить крупные суммы по платежным реквизитам. Мошенники используют возможности IP-телефонии, позволяющие осуществлять звонки с присвоением официальных номеров органов власти.

Подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Подобные факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности. Лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации и тем более, подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей.