Москва, , 14:33 — REGNUM С начала 2021 года в лесах Подмосковья удалось расчистить свыше 200 км просек. Об этом 5 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего же в 2021 году в регионе планируется расчистить от древесно-кустарной растительности 1942 километра квартальных просек

«За первые два месяца этого года уже прочищено 210 километров просек. Со значительным опережением графика выполняют работы в Шатурском, Орехово-Зуевском и Бородинском филиалах», — рассказала председатель Комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

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