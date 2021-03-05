Симферополь, , 14:30 — REGNUM В Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении участников группировки «чёрных риелторов», в числе фигурантов дела — бывший участковый уполномоченный полиции, сообщили 5 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2017—2018 годах организованная группа с действующим сотрудником полиции в её составе занималась незаконным отчуждением и перепродажей квартир, домов и земельных участков одиноких умерших жителей полуострова. Участковый уполномоченный полиции при подтверждении информации о смерти одинокого гражданина, у которого отсутствовали наследники, проникал в его жилище, забирал документы на недвижимость и передавал их для дальнейшего переоформления. Вначале недвижимость оформлялась на сообщников, а затем продавалась добросовестным покупателям. Следствие установило, что обвиняемые переоформили несколько квартир, домовладений и один земельный участок в Симферополе. Последний по поддельным госактам был продан сразу двум добросовестным приобретателям. Часть имущества подельникам не удалось продать.

Фигуранты дела были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым. Сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел сразу же после установления факта его противоправной деятельности, его отправили под арест.

Всего обвиняемыми по уголовному делу проходят восемь человек, из них трое заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину в полном объеме.