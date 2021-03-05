Златоуст, Челябинская область, , 14:30 — REGNUM Погибший в Златоусте Челябинской области рабочий был многодетным отцом. У него остались семеро детей, сообщили журналистам в региональном минсоцотношений.

Из них двое являются несовершеннолетними. Им 12 и 16 лет. Остальные уже взрослые. Мужчина поднимал своих детей в одиночку, так как их мать умерла.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочий погиб 5 марта во время разгрузки баллонов на ООО «Южноуральская литейная компания». Причиной стал взрыв баллона. Его напарник выжил, но попал в больницу.

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