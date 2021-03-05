Москва, , 14:29 — REGNUM Последние дни провокации со стороны Вооружённых сил Украины в отношении Донецкой Народной Республики становятся всё чаще. Об этом 5 марта заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров на телеканале «Россия 24».

«Здесь ситуацию, наверное, можно охарактеризовать как ситуацию, которая на грани. Потому что провокации происходят ежедневно и их количество только увеличивается», — заявил Никоноров.

«Недавний обстрел с применением РСЗО — такого не было с 2018 года. У нас фиксируется ежедневное увеличение количества обстрелов и применение тех вооружений, которые ранее не применялись или применялись достаточно нечасто — это миномёты 82 мм и 120 мм», — указал он.

За последние дни вооруженные формирования Украины несколько раз открывали огонь в направлении ДНР, в результате которых, в частности, были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское возле Еленовки. Позже, 4 марта, украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего один дом получил повреждения.