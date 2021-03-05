Токио, , 14:28 — REGNUM Состоялся анонс пиксельной экшен-игры Blaster Master Zero 3. Дебютный трейлер проекта был опубликован 4 марта на официальном YouTube-канале японской студии Inti Creates.

В Blaster Master Zero 3 протагонисту по имени Джейсон предстоит отправится на далёкую планету Софию, чтобы спасти свою подругу от сил зла. Релиз должен состояться 29 июля 2021 года.

Blaster Master 3 будет доступна на PC, PS4 и Nintendo Switch. Сообщается, что PC-версию проекта можно будет приобрести в магазинах Steam и Epic Games Store.

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