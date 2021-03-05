Москва, 5 марта, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Если Европе удастся в течение ближайших двух-трех месяцев преодолеть новый виток распространения пандемии, можно ожидать усиления рыночного оптимизма и закрепления мировых цен на нефть на отметке 70 долларов США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о перспективах восстановления мирового спроса на нефть в 2021 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ситуация, сложившаяся в экономике (как мировой, так и российской) сегодня внушает определенный оптимизм на фоне роста совокупного спроса. И это несмотря на то, что некоторые страны Европы попали под давление третьей волны коронакризиса, — сказал Чередниченко. — Сырьевой рынок при этом традиционно является лакмусовой бумажкой положения дел в экономике, и динамика котировок, показывающая уверенный рост с начала февраля текущего года, подтверждает позитив на рынке: цена фьючерсного контракта на баррель нефти марки Brent выросла за прошедший месяц с 56 до сегодняшних 68 долларов США».

При этом, как подчеркнул Чередниченко, действия альянса ОПЕК+ показали свою эффективность: четкий мониторинг ситуации в течение прошедшего сложного года позволил, с одной стороны, избежать обрушения нефтяного рынка, а с другой — его перегрева.

«Если Европе удастся в течение ближайших двух-трех месяцев преодолеть новый виток распространения пандемии, можно ожидать усиления рыночного оптимизма и закрепления мировых цен на нефть на отметке 70 долларов США», — сказал Чередниченко.

При этом он призвал не сбрасывать со счетов сохраняющуюся геополитическую неопределенность по ряду направлений: США-Европа, США-Китай, США-Россия и т. д.

«К тому же спровоцированный пандемией рост мирового долга, впервые превысившего отметку в 281 трлн долларов, дает основания для дополнительных опасений — в этой связи можно предположить скорое ужесточение монетарной политики со стороны Центральных банков ведущих экономик, а это неизбежный повод для изменения поведения рыночных агентов и появления дополнительных рисков», — предупредил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Александр Новак увидел признаки восстановления мирового спроса на нефть в 2021 году и выхода его на докризисные уровни в 2022 году.