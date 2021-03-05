5 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 15:24 — REGNUM Решение представителей стран — членов ОПЕК+ о продлении действующих квот по сокращению нефтедобычи, а также еще более неожиданное для рынка сохранение Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей естественным образом привели к взлету нефтяных котировок. Хотя, на наш взгляд, превышение уже достигнутых максимумов выглядит излишним на фоне текущей перегретости рынка.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Впрочем, несмотря на то, что принятое решение стран — участниц альянса выглядит сюрпризом для финансового рынка нефти, за которым следят мировые аналитики, для физического рынка нефти, где заключаются контракты на реальные поставки нефти и нефтепродуктов, оно может быть вполне логичным. Физический рынок до сих пор может не ощущать существенного дефицита, который намекал бы на необходимость увеличить добычу.

В свою очередь, в четверг, 4 марта, министр энергетики Саудовской Аравии заявил: «Drill, baby, drill is gone forever», — давая понять, что, по его мнению, экспансии сланцевой нефти уже не будет. Нельзя исключать, что этот фактор повлиял на позицию Саудовской Аравии даже больше, нежели состояние баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Тем более что подобная политика в целом была ранее характерна для ОПЕК.

Напомним, что в периоды с 2011 по 2014 год и с 2017 по 2019 годсначала ОПЕК, а затем и ОПЕК+ не смогли вовремя остановиться и сократить свои аппетиты, тем самым снизив влияние факторов, толкавших нефтяные котировки вверх. И в тот, и в другой раз участники ОПЕК продолжали отстаивать свою позицию о том, что нет необходимости в увеличении добычи. Результатом такой политики становились резко взлетавшие цены на нефть и активизация сланцевой добычи в США с временным лагом в 12−18 месяцев.

Добыча нефти Richard Masoner

На данный момент у производителей сланцевой нефти есть возможность хеджировать поставки на 12 месяцев вперед по цене выше $58 за баррель WTI. Мы видим, что на протяжении 5 месяцев подряд в США стабильно растет буровая активность. И, несмотря на экологические инициативы Джо Байдена, а также курс сланцевых мэйджоров на высокий денежный поток для акционеров, на мой взгляд, американская добыча может вновь начать расширяться во втором полугодии 2021 года.

Если говорить о краткосрочных прогнозах динамики нефти, на наш взгляд, существуют высокие риски коррекции цен. В то время как доллар США продолжает укрепляться, в целом настроения на мировых фондовых рынках ухудшаются на фоне роста доходностей американских гособлигаций. И в таких условиях, вероятно, ценам на нефть будет затруднительно поддерживать стабильный рост. Тем не менее мы не исключаем вероятности короткого импульса в район психологической отметки $70 за баррель с перспективой последующего разворота нефтяных котировок.