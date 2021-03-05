Куала-Лумпур, , 14:29 — REGNUM На территории Малайзии впервые выявлены подтвержденные случаи заражения «нигерийским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 5 марта сообщил глава минздрава страны Нур Хишам Абдула на своей странице в соцсети Facebook.

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«Минздрав Малайзии (МОЗ) установил первые два случая инфицирования нигерийским вариантом SARS-CoV-2, который также известен как B1.525, в Малайзии», — говорится в сообщении Абдулы.

Также он уточнил, что данная разновидность коронавируса была выявлена у двух пассажиров, которые прибыли в Малайзию из ОАЭ.

Кроме того, глава минздрава страны добавил, что нигерийская разновидность коронавируса может более активно распространяться и способствовать потенциальному снижению иммунного ответа организма человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог из Израиля, заведующий отделением клиники Хадасса Ар А-Цофим профессор Яков Беркун рассказал, что возможность повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2, как это следует из проведённых научных исследований и клинической практики, является крайне низкой.