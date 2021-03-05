Бишкек, 5 марта 2021, 14:26 — REGNUM В декабре 2020 года министерство финансов Киргизии субсидировало около 286,4 млн сомов (248,3 млн рублей) на погашение процентных платежей по ранее полученным киргизстанцами кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
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Также более 240,4 млн сомов (208,4 млн рублей) минфин выделил на эти цели в январе 2021 года.
В общей сложности такие субсидии получили 730 696 заемщиков, ранее взявших кредиты в размере до 100 тысяч сомов (86,7 тысячи рублей).
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