Москва, , 14:25 — REGNUM Партия «Единая Россия» на площадках своих приемных провела опрос среди волонтеров об их намерениях продолжать добровольческую работу после прохождения пика пандемии. В исследовании приняли участие более 11 тысяч человек во всех регионах страны.

51% респондентов хотели бы оказывать помощь пожилым и социально незащищенным категориям граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса о развитии волонтерского движения в России, который провела Центральная общественная приемная Председателя партии Дмитрия Медведева с 17 по 24 февраля.

Полученные данные говорят, что у людей есть запрос на то, чтобы волонтерская помощь продолжалась и после завершения пандемии, отметила руководитель аппарата Председателя «Единой России», председатель Комиссии Президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

«Здесь может быть множество направлений. Это не только материальная и физическая помощь, но и участие в патриотических, экологических акциях», — сказала она.

В частности, 9% респондентов готовы организовывать бесплатный досуг для соседей и жителей своего микрорайона, 6% — своим долгом считают помощь животным и еще 6% хотели бы заниматься экологическим направлением.

При этом более 90% опрошенных готовы принимать участие в благоустройстве своего двора и микрорайона, примерно столько же хотят приходить на субботники.

«В период пандемии помощь волонтеров оказалась жизненно необходимой. Очень важно было поддержать семьи врачей, самих врачей, которые шли в «красную зону», каждый день рисковали жизнью и спасали нас с вами. Всегда будут те, кто от чистого сердца готов помогать. И наше исследование демонстрирует искреннее желание людей заниматься волонтерством», — отметила Жанна Одинцова.

Напомним, на втором социальном онлайн-форуме «Единой России» 26 января председатель партии Дмитрий Медведев поручил провести опрос по теме волонтерской деятельности. Он отметил, что для партии важны инициативы, которые предлагают добровольцы по результатам своей работы.

Центральная общественная приемная председателя «Единой России» регулярно проводит опросы. Предыдущие исследования были посвящены нарушениям трудовых прав граждан в период пандемии, новым условиям работы на «удаленке», развитию внутреннего туризма, а также темам здравоохранения и ЖКХ.

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