Пермь, , 14:24 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году по требованию прокурора уволено десять человек в связи с утратой доверия, сообщает надзорное ведомство.

Свои полномочия досрочно прекратили трое депутатов, которые представили недостоверные сведения о доходах. В отставку отправлены четверо муниципальных служащих, из них двое в связи с неурегулированием конфликта интересов и еще двое из-за ненадлежащего предоставления сведений о доходах.

В связи с утратой доверия также уволены сотрудник полиции и сотрудник ГУФСИН, осуществлявшие предпринимательскую деятельность. Из-за выявленного неурегулированного конфликта интересов уволен один сотрудник Федеральной службы судебных приставов.