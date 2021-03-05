Красногорск, , 14:23 — REGNUM В выходные дни с 6 по 8 марта на дорогах Подмосковье ожидается гололедица и ухудшение погодных условий в целом. Об этом 5 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Автомобилистов региона призвали минимизировать поездки на личном транспорте и не парковаться на проезжей части. Пешеходам рекомендовано быть осторожными на железнодорожных путях, не переходить проезжую часть вне пешеходных переходов, а также следует носить световозвращатели.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов. Операштаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию, на дорожной сети будет проведена превентивная обработка для предотвращения скользкости», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге 8 марта будет минус 8