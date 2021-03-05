5 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Ухостров, , 14:22 — REGNUM Ухтостров на Северной Двине — сосед Курострова, Родины Ломоносова. Считается, что это более древняя столица Русского Севера, чем Холмогоры и даже Матигоры. Все эти столицы на расстоянии 10 километров друг от друга. Почему? Потому, что «гуляющее» русло Северной Двины оставляло за собой множество островов — с заливными лугами с плодородным слоем земли. Островные жители всегда имели больший урожай, больше денег на саморазвитие, книги, иконы, церкви, предметы духовности. И сейчас на относительно небольшом острове стоят две церкви, а раньше стоял еще и большой собор.

Величественная когда-то церковь, сейчас руины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

С реки к ней можно подобраться только по снежной целине Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Варваринская церковь (1700) на берегу Северной Двины видна издалека Владимир Станулевич © ИА REGNUM Службы в ней вести нельзя, и помолиться можно рядом — в часовне Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Собор находился рядом с нынешней Варваринской церковью, на северном берегу Ухтострова. К сожалению, его уже нет, а Варваринская осталась. Ее поставил около 1700 года архиепископ Холмогорский Афанасий (1642−1702) — энциклопедист и друг Петра Первого. За 20 лет своего правления владыка поставил около 40 каменных церквей. До него на Севере в сельских приходах строились только деревянные, которые всё время горели. С ними сгорали и документы, и древние иконы. Владыка решил прекратить эту печальную традицию и, где хватало средств, ставить каменные церкви.

Но даже руины напоминают об изяществе замысла архитектора и строителей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Когда-то храм венчали пять главок, от них остались барабаны Владимир Станулевич © ИА REGNUM Храм украшен бесхитростным, но с большим вкусом и тактом задуманным орнаментом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Крыша трапезной давно сгнила Владимир Станулевич © ИА REGNUM Своды храма давно открыты снегам и дождям Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Одной из них стала церковь святой Варвары на Ухтострове. Сейчас это руины, которым, скорее всего, не посчастливится быть восстановленными. Колокольня треснула от вершины, крыша трапезной давно сгнила, и кирпичные своды открыты всем ветрам и осадкам. Но местный батюшка выполняет свой долг и не теряет оптимизма — двери в рухнувшую трапезную закрыты на замок и покрашены. Добраться до Варваринской церкви с реки можно только по снежной целине, и мы потратили много сил, барахтаясь в снегу по пути к Варваре. Зато виды из ее многочисленных окон и стылые и заиндевевшие ступени лестниц в стенах колокольни с лихвой компенсировали мучения.

Стены колокольни треснули с самого верха, а лестницы рухнули Владимир Станулевич © ИА REGNUM На колокольню и чердак трапезной ведет лестница в стене Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но виды на Северную Двину из окон колокольни великолепны Владимир Станулевич © ИА REGNUM Окно, как рама картины, — вот часовня Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В раме окна — деревня Владимир Станулевич © ИА REGNUM Вот и «картина» Северной Двины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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