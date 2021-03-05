Анкара, , 14:42 — REGNUM Турция планирует инвестировать около 11 миллиардов долларов в энергоэффективность к 2023 году, тем самым снизив первичное энергопотребление в стране на 14%, а выброс углерода в атмосферу до 66 миллиардов тонн в год. Об этом, как сообщает турецкое новостное агентство Haber7, заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов этой страны Альпарслан Байрактар, выступая 5 марта на форуме «Глобальная энергетическая трансформация и энергетическая дорожная карта Турции».

«Глобальный экономический шок, вызванный вспышкой нового типа коронавируса, напрямую повлиял на энергетический рынок и инвестиции. Сокращение инвестиций в энергию несет риски для энергетической безопасности и устойчивости Турции», — указал Байрактар.

Байрактар отметил, что в нынешних экономических условиях довольно сложно говорить о глобальной трансформации энергии.

По его словам, отказ глобального энергетического сектора от применения ископаемых источников в пользу использование нейтрального углерода и сокращение выбросов углерода требует «немедленных действий в больших масштабах».

Байрактар подчеркнул, что для успешной трансформации необходимо применять «правильную политику и правила», а также «использовать цифровизацию с помощью информационных технологий».