Москва, , 14:20 — REGNUM По итогам февраля 2021 года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству проданных новых автомобилей. Об этом 5 марта сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место среди стран с самыми большими продажами новых авто в Европе в прошлом месяце заняла Германия. За месяц в этой стране было куплено 194 349 автомобилей. Это на 19% меньше, чем в феврале предшествующего года.

На втором месте в списке разместилась Италия с результатом 142 998 проданных машин. Здесь падение продаж немного меньше, чем в Германии — 12,3%. Отмечается, что это самый низкий результат за февраль с 2015 года. Тройку лидеров замыкает Франция — 132 637 машин (-20,9%).

На четвертом и пятом местах соответственно Россия и Испания (58 279 ед.; — 38,4%).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в прошлом году на европейском авторынке были проданы 11 961 182 новые легковые машины, что на 24,3% меньше, чем в 2019 году.

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