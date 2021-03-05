Москва, , 14:19 — REGNUM Новые санкции против России со стороны США и Великобритании — это очередной виток популизма от западных политиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«Если бы эти страны действительно хотели бы ввести радикальные санкции, это бы сделали еще в 2018 году, когда об этом заговорили в администрации президенте США Дональда Трампа.

Сейчас вопрос санкций используется для отвлечения внимания от внутренних проблем внутри государств. И, скорее всего, мы будем слышать об этом довольно часто.

Дело в том, что Россия является крупным поставщиком сырья и ресурсов, а также продуктов питания и химических реагентов для всего мира. Если потерять такого партнера, то это будет даже не выстрел себе в колено, а выходка в стиле «Курта Кобейна».

Поэтому данный вопрос будет висеть на повестке дня еще ни один год, возможно, мы увидим расширение «списка Магницкого», но глобальных действий в отношении России ожидать не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Великобритания обсуждают дополнительные ограничительные санкции за якобы использование Россией химического оружия, передавало агентство Bloomberg.

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