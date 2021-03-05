Москва, , 14:18 — REGNUM Планы Федеральной налоговой службы (ФНС) России запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков являются естественным движением вперёд. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил управляющий партнер АБ «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

«Цифровая система оценки налогоплательщиков на самом деле дело не новое, а представляет собой общемировой тренд, потому что дело в том, что банковская сфера, предоставляющая кредиты бизнесу и простым гражданам, заинтересована в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой с целью оценки добросовестности и платежеспособности будущих должников. Для того, чтобы более эффективно развивать банковскую сферу, для этого и предназначена цифровая система оценки налогоплательщиков. К чему это приведет? Приведет это к тому, что банковская система, совместно с системой ФНС будет оценивать добросовестность налогоплательщиков в неких условных баллах. И в зависимости от того, какой балл будет присвоен тому или иному должнику, ему будут доступны или недоступны те или иные ставки кредитов, льготы и преимущества при ипотечном кредитовании, при кредитовании бизнеса и так далее. В зависимости от добросовестности и платежеспособности, будет находиться целый ряд социальных льгот и преимуществ у тех или иных граждан», — сказал он.

По мнению эксперта, такие изменения являются естественным ходом развития финансовой системы и движением вперёд.

«Естественно, добросовестным плательщикам это выгодно, а недобросовестным это не выгодно. Да, можно говорить, что это представляет собой еще один элемент системы тотального контроля, но на эту тему ломать копья также бесполезно, поскольку это общемировая тенденция. Данная система уже внедрена во многих развитых странах, можно сказать, что наше правительство достаточно оперативно подхватывает данные новинки для того, чтобы быть в ногу со временем», — заявил Глазунов.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 мероприятий запланированы Федеральной налоговой службой (ФНС) в 2021 году. В их числе — совершенствование платформы по взаимодействию с банками, создание новой версии автоматизированной информационной системы «Налог-4» и системы передачи административных данных другим госорганам, следует из документа.

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