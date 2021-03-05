Киев, , 14:25 — REGNUM К концу 2021 года на Украине планируют завершить вакцинацию всех жителей страны старше 18 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 5 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«До конца 2021 года мы закончим вакцинацию всех без исключения граждан Украины старше 18 лет. Потому что детей мы не вакцинируем», — рассказал он.

Степанов заверил, что на Украине будут применяться только безопасные вакцины с доказанной эффективностью.

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Напомним, ранее глава минздрава Украины сообщил, что в страну может начать поставляться индийская вакцина Covaxin, которая в данный момент ещё походит клинические испытания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что к концу 2021 года на Украине могут вакцинировать от COVID-19 около 10 млн человек.

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