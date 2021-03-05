Вена, , 14:24 — REGNUM Власти Австрии смогут рассмотреть вопрос приобретения российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» в случае, если её одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц заявил 5 марта на пресс-конференции.

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Он отметил, что Вена ведёт переговоры с производителями вакцин в России и Китае, так как в условиях пандемии нужно всем вместе спасасть как можно больше жизней. Решающее значение имеет сертификация вакцин, а российский «Спутник V» и китайские препараты пока не допущены в Евросоюз.

«В связи с тем, что ЕС не заказывал «Спутник V», этот вопрос не стоит», — сказал Курц о возможности национальной закупки российской вакцины.

Всё зависит от европейского регулятора, от выдачи допуска ЕМА вакцине «Спутник V», подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Курц рассказал о переговорах Австрии с Россией о возможной закупке вакцины «Спутник V» и сотрудничестве в её производстве.

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