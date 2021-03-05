Оренбург, , 14:16 — REGNUM В Оренбургской области за два месяца 2021 года служба санавиации провела эвакуацию восьми человек в клиники Оренбурга, сообщает региональный минздрав.

Транспортировка пациентов осуществляется на вертолете Ми-8. Стоит отметить, отделение экстренной консультативной медицинской помощи, входящее в состав Оренбургской областной клинической больницы, работает в круглосуточном режиме.

В январе-декабре вертолет санавиации совершил 14 вылетов, из них два раза вылетал за пациентами в Орск и по несколько раз в Первомайский, Челябинск, Кувандык и Ясный. Эвакуировано восемь пациентов, в том числе трое маленьких детей (среди них двое — в возрасте до года).

Первый вылет в 2021 году состоялся 4 января. Из Абдулино госпитализирован четырехлетний ребенок с 30% ожогами тела.

Добавим, в 2020 году служба санавиация совершила 124 вылета, перевезено 153 оренбуржца.