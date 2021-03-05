Осло, 5 марта 2021, 14:15 — REGNUM Власти Норвегии приняли решение присоединиться к санкциям ЕС, введённым по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе МИД королевства.
«Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС», — сообщили РИА Новости в МИД Норвегии.
Какие именно меры предпримут власти Норвегии против России, в МИД не уточнили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.
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