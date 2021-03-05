Сеул, , 14:14 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран оценили развитие двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры и поддержание обменов на высоком уровне несмотря на пандемию коронавируса, а также договорились укрепить взаимодействие в сфере торговли и здравоохранения.

Глава МИД Южной Кореи также выразил надежду на то, что совместно с международным сообществом Сеулу удастся добиться прогресса в полной денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля глава МИД Южной Кореи провел телефонные переговоры с генсеком АСЕАН, с которым обсудил вопросы сотрудничества.

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