Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Петербургская строительная компания «Петрострой» выразила недоумение в связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве из-за предполагаемого хищения средств дольщиков жилого комплекса «Ломоносов» в одноимённом пригороде Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилых домов

В ООО «Петрострой» подчеркивают, что жилье возводится компанией без каких-либо нарушений закона, не нарушает права дольщиков, и компания располагает средствами для успешного завершения стройки.

Напомним, 4 марта прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве со средствами дольщиков по материалам проведенной прокурорской проверки. «Часть денежных средств, привлеченных для строительства жилого комплекса, использованы застройщиком на иные цели. Гражданам причинен ущерб на сумму свыше 920 млн рублей», — говорилось в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства.

«Информация о возбуждении вышеуказанного уголовного дела стала известна руководству ООО «Петрострой» из средств массовой информации. Никто из официальных представителей следственного органа с сотрудниками и руководством ООО «Петрострой» не связывался. Следственные действия с участием сотрудников ООО «Петрострой» не планируются», — сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе ООО «Петрострой».

Как отметили в строительной компании, уголовное дело было возбуждено 26 февраля 2021 года по части 4 статьи 159 УК РФ «из-за якобы использования денежных средств, привлечённых от дольщиков ЖК «Ломоносов» на другие цели, не связанные со строительством данного объекта».

«Однако, согласно информации, полученной по результатам последней проверки с участием представителей дольщиков и органов прокуратуры, в настоящее время ЖК «Ломоносов» находится в высокой степени готовности: первый корпус сдан, готовность второго — 99%, строительство двух других корпусов ведётся. ООО «Петрострой» располагает средствами для того, чтобы достроить и ввести комплекс в эксплуатацию», — подчеркивают в строительной компании.

В «Петрострое» также обращают внимание на то, что поддерживают контакт с дольщиками, сообщают им текущие новости о строительстве, выкладывают на сайте и в соцсетях фото и видео с объекта.

«Дольщики могут задать вопросы, касающиеся строительства жилого комплекса, и получить на них ответы от представителя компании», — подытожили строители ЖК «Ломоносов».