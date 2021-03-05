Красногорск, , 14:19 — REGNUM Средняя стоимость букета цветов в преддверии 8 марта в Подмосковье выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, стоимость цветочной продукции вероятно подорожает еще сильнее по мере приближения к праздничной дате. Причем этот рост может составить 50−60% к ценам на 5 марта.

«Традиционный выбор мужчин в этот день — тюльпаны, которые уже много лет не теряют популярности. Средняя стоимость букета из пяти тюльпанов в розничной сети магазинов в зависимости от размера и сорта обойдется в 250 рублей и выше, тогда как на прошлый женский праздник он стоил порядка 150 рублей», — заявил Воскресенский.

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