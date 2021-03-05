Минск, , 14:11 — REGNUM Александр Лукашенко любит велосипеды с детства и катается на них до сих пор, однако предпочитает импортный и остальные раздаёт своим детям. Об этом он заявил 5 марта в Минске, посещая производственную площадку бывшего советского завода по производству велосипедов и мотоциклов.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Мотовело» President.gov.by

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Сейчас на этой площадке расположены два постсоветских предприятия — ООО «МотоВелоЗавод» и ОАО «Мотовело». Лукашенко вернуть белорусским производителям белорусский рынок, отметив, что «мы продаем черт знает где эти велосипеды, а в Белоруссии всего 30%».

«Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Хотя у меня один есть, — поведал Лукашенко. — Я велосипедом занимаюсь во время распутицы и иногда летом. Но каждый день я на велотренажере хотя бы три-пять минут. Каждое утро, и сегодня в том числе, я кручу велосипед, это очень полезно для сердца».

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко предпочитает велосипеды с карбоновыми рамами. По его мнению, такие модели необходимо производить в постсоветской республике. Он заявил: «Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая. Поэтому главное понимать самим, что велосипед — это для здоровья самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей».