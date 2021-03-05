Нур-Султан, , 14:10 — REGNUM Министр здравоохранения Узбекистана Алексей Цой предложил запустить производство казахстанской вакцины против коронавируса QAZCOVID-IN в Узбекистане, сообщили в пресс-службе минздрава.

4 марта правительственная делегация Казахстана встретилась с заместителем премьер-министра Узбекистана Бехзодом Мусаевым. Стороны обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения.

Во время переговоров Цой предложил наладить обмен информацией об эпидемиологической ситуации и мерах по её стабилизации. Министр также предложил разработать совместное соглашение о сотрудничестве в здравоохранении.

Как сообщало ИА REGNUM, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставит Узбекистану 2,64 млн доз вакцин против коронавируса AstraZeneca. Кроме того, министерство здравоохранения республики рассматривает возможность запуска производства российской вакцины от коронавируса.

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